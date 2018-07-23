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Серый НЛО попал на камеру в рамках запуска ракеты Falcon 9

Серый неопознанный летающий объект попал на камеру, когда осуществлялся запуск ракеты Falcon 9.

Серый НЛО попал на камеру в рамках запуска ракеты Falcon 9


В рамках очередного запуска современной ракеты Falcon 9 от компании SpaceX двадцать второго июля в поле зрения видеокамеры попал серый НЛО. С интернет-аудиторией сервиса YouTube материалами поделился блогер Скотт Уорринг. Ракету Falcon 9 запустили в Соединённых Штатах на мысе Канаверал. Во время съёмки видеокамера зафиксировала серый неопознанный летающий объект размытых очертаний. Скотт Варинг его принял за доказательства того, что землян посещают инопланетные представители. Ряд комментаторов отметили, что это был беспилотник. На это предположение уфолог ответил, что объект передвигался очень быстро. Другие комментаторы отмечают, что в кадр в данном случае попала птица. Другие говорят о дефекте съёмки.



Блогер заметил, что длина этого НЛО составляет около 5 м. Из-за очень большой скорости полёта в ходе видеотрансляции его заметили немногие исследователи.
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:00
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