Рустам Солнцев готов помочь Дмитрию Тарасову деньгами

Публикация от Рустам Солнцев (@rustamsolncev_) 22 Июл 2018 в 9:47 PDT

Как известно, бывший супруг Ольги Бузовой на минувшей неделе второй раз стал отцом и в связи с этим, по слухам, его материальное положение пошатнулось. Ситуация усугубилась еще и его временной безработицей и урезанием заработной платы.Футболист и его молодая жена выставили на продажу элитную московскую квартиру и даже «легендарный» загородный дом, который Тарасов начинал строить вместе со своей второй супругой.Ведущий постоянной рубрики «Мама Дорогая» Рустам Солнцев в свойственной ему саркастической манере недоумевает, почему квартира Дмитрия Тарасова оценена в 65 млн рублей и чем она так знаменита. Более того «Добрый Руся» предложил помочь футболисту деньгами.При этом сам футболист наслаждается отцовством, продлением контракта с «Локомотивом» и заверяет всех, что у него все отлично.