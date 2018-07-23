Рустам Солнцев готов помочь Дмитрию Тарасову деньгами
Экс-участник «Дом-2», а сегодня популярный шоумен Рустам Солнцев предложил финансовую помощь футболисту Дмитрию Тарасову, который, по слухам, испытывает сейчас материальные трудности.
Как известно, бывший супруг Ольги Бузовой на минувшей неделе второй раз стал отцом и в связи с этим, по слухам, его материальное положение пошатнулось. Ситуация усугубилась еще и его временной безработицей и урезанием заработной платы.
Футболист и его молодая жена выставили на продажу элитную московскую квартиру и даже «легендарный» загородный дом, который Тарасов начинал строить вместе со своей второй супругой.
Ведущий постоянной рубрики «Мама Дорогая» Рустам Солнцев в свойственной ему саркастической манере недоумевает, почему квартира Дмитрия Тарасова оценена в 65 млн рублей и чем она так знаменита. Более того «Добрый Руся» предложил помочь футболисту деньгами.
При этом сам футболист наслаждается отцовством, продлением контракта с «Локомотивом» и заверяет всех, что у него все отлично.