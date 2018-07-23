АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мечты о жизни в тайге закончились плачевно для жителя Смоленска из-за невозможности существования вне цивилизации
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Рустам Солнцев готов помочь Дмитрию Тарасову деньгами

Экс-участник «Дом-2», а сегодня популярный шоумен Рустам Солнцев предложил финансовую помощь футболисту Дмитрию Тарасову, который, по слухам, испытывает сейчас материальные трудности.

Как известно, бывший супруг Ольги Бузовой на минувшей неделе второй раз стал отцом и в связи с этим, по слухам, его материальное положение пошатнулось. Ситуация усугубилась еще и его временной безработицей и урезанием заработной платы.

Рустам Солнцев готов помочь Дмитрию Тарасову деньгами

Футболист и его молодая жена выставили на продажу элитную московскую квартиру и даже «легендарный» загородный дом, который Тарасов начинал строить вместе со своей второй супругой.

Рустам Солнцев готов помочь Дмитрию Тарасову деньгами

Ведущий постоянной рубрики «Мама Дорогая» Рустам Солнцев в свойственной ему саркастической манере недоумевает, почему квартира Дмитрия Тарасова оценена в 65 млн рублей и чем она так знаменита. Более того «Добрый Руся» предложил помочь футболисту деньгами.

Рустам Солнцев готов помочь Дмитрию Тарасову деньгами

При этом сам футболист наслаждается отцовством, продлением контракта с «Локомотивом» и заверяет всех, что у него все отлично.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:49
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мечты о жизни в тайге закончились плачевно для
Рустам Солнцев готов помочь Дмитрию Тарасову
Настя Каменских удивила фанатов снимком в
Регина Тодоренко рассказала о своём методе
Пророк Иоганн из Иерусалима точно описал все
Пошлый торт Виктории Романец для Антона Гусева
Google внедряет новую функцию для Android с целью
Эксперты считают отдых в Тунисе опасным для
«Совсем на мужика похожа стала: фанаты советуют
Делегация из Японии прилетела на Курилы в ходе
Филипп Киркоров во время интервью рассказал
Эксперты анонсировали ТОП-3 легендартных
Организаторы утвердили имена талисманов
Гибридная версия Peugeot 508 GT получит полный
Fiat Chrysler Automobiles поменял главного
Владельцы LADA Priora рассказали касательно
Bugatti собирается отозвать два гиперкара Chiron
Назван ТОП-3 рамных внедорожников, которые стали
Ученые обеспокоены тем, что в Тюмени у хвойных
В Porsche трудятся над спорткаром, «которого
Участник “Битвы экстрасенсов” Мехди рассказал
Стала известна стоимость нового автомобиля
Анжелика Варум рассказала о жизни Леонида Агутина
Объявлен конкурс на лучшее название для ровера
Магнитные нанодиски смогут улучшить качество
Анастасия Волочкова удивила поклонников новой
Светлана Лобода решила беречь себя от работы и
Эксперты назвали три лучших бюджетных смартфона
Американка несколько раз была похищена
Samsung готовит устройство для зарядки двух
Просмотреть все новости