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Автоэксперты составили ТОП-5 автомобилей, внесших вклад в развитие отрасли

Существуют машины, которые повлияли в итоге на развитие отрасли автомобильного строения, поэтому без них сложно представить мировую автопромышленность. Автоэкспертами составлен ТОП-5 таких моделей.

Автоэксперты составили ТОП-5 автомобилей, внесших вклад в развитие отрасли


Рейтинг авто, которые внесли вклад в развитие отрасли, возглавил первый автомобиль, оснащаемый ДВС. Готлиб Даймлер и Карл Бенц собрали авто в 1885 году, запатентовав через год изобретение. С разработки данной модели стартует развитие мирового автопрома. На втором месте находится хэтчбэк Volkswagen Golf, вошедший в серию ещё в 1974 году. Версия является до сих пор самой популярной на територии Европы. Тройку лидеров замыкает Tesla Roadster. Транспортное средство представляет собой первую серийную электрическую модель. Благодаря роторному мотору в рейтинге следом идёт Mazda RX-3. Впервые японские специалисты установили на машину роторный 1,3-литровый двигатель с водяным охлаждением масла. Это обеспечило низкий расход, большую мощность.

ТОП-5 в данном случае замыкает Jeep Willys MB. Версия представляет собой первый полноприводный внедорожник с четырьмя дверями. При этом первый экземпляр для военных создали в 1941 году.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 10:45
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