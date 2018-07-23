Дана Борисова предложила Анастасии Волочковой лечиться от алкоголизма

Недавно Волочкова закрыла комментарии в своем микроблоге Instagram, чтобы злопыхатели не имели возможности писать нелестные комментарии в ее сторону. Однако теперь «любящие поклонники» балерины приняли решение не терять времени. Они начали писать Дане Борисовой, что их любимая танцовщица спилась и ей уже пора подлечиться.По словам Борисовой, ей искренне жаль балерину и ее дочь. Дана рассказала, что следит за постами Анастасии и давно заметила, что ее лицо имеет вид как у спившегося человека, при этом она также часто фотографируется обнаженной. Борисова предложила звезде балета лечиться от алкоголизма, хоть знает, что если Волочкова не даст согласие на условия, то никаких улучшений не будет.