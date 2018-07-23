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Актриса Мария Шумакова ради эксперимента отказалась от спиртного и секса

Звезда киноленты «Сладкая жизнь» Мария Шумакова после прочтения 2 книг по психологии приняла решение провести интересный эксперимент - отказаться на три месяца от спиртного и секса.

Актриса Мария Шумакова ради эксперимента отказалась от спиртного и секса


В книгах говорится, что на начальном этапе романтических отношений о сексе не может идти речи. Влюбленным стоит лучше узнать друг друга - держаться за руки, гулять по городу, разговаривать на различные темы. По истечении 3 месяцев после знакомства стоит задуматься об интимных отношениях. Мария действовала, руководствуясь этой книгой, о чем ни капельки не пожалела. Шумакова отказалась от алкоголя и секса, она думала о вечном, очищалась, читала духовную литературу. По словам актрисы, после проведения данного эксперимента она начала чувствовать себя намного лучше. Телезвезда заявила, что стоило отказаться от скоропроходящих удовольствий ради получения большого количества энергии.

Актриса Мария Шумакова ради эксперимента отказалась от спиртного и секса


Многие фанаты согласились со словами знаменитости. Однако некоторые поклонники уверяют, что 12 недель без интимных отношений – это перебор.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:15
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