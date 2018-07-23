Audi в видеотизере анонсировала мировой дебют Audi Q3

Презентация нового кросса Audi Q3 запланирована на 25 июля. Авто обладает наивысшим уровнем продаж среди моделей автобренда. Ожидается, что Audi Q3 новой генерации в живую автолюбители увидят во время франкфуртского автосалона в сентябре. Вскоре бренд представит снимки и дополнительные видео, раскрывающие больше подробностей касательно новинки. Поздней представят прототип без камуфляжа. Сейчас на видео можно увидеть инновационную оптику с адаптивными функциями, подвижными деталями, новый дизайн противотуманных фар на светодиодах, новую радиаторную решетку, получившую современный корпоративный стиль в рамках трехмерного эффекта.Другие подробности обновления версии Audi Q3 раскроют во время рекламной кампании. Кроссовер наделят инновационной электронной приборной двенадцатидюймовой панелью. В основу модели Audi Q3 положена более крупная платформа MQB.