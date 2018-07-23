АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мечты о жизни в тайге закончились плачевно для жителя Смоленска из-за невозможности существования вне цивилизации
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Audi в видеотизере анонсировала мировой дебют Audi Q3

Представители немецкого автопроизводителя Audi опубликовали тизер самой реализуемой версии Audi Q3 нового поколения. Авто продемонстрировали в рамках видеоролика и анонсировали дебют. Он состоится через 3 дня.

Audi в видеотизере анонсировала мировой дебют Audi Q3


Презентация нового кросса Audi Q3 запланирована на 25 июля. Авто обладает наивысшим уровнем продаж среди моделей автобренда. Ожидается, что Audi Q3 новой генерации в живую автолюбители увидят во время франкфуртского автосалона в сентябре. Вскоре бренд представит снимки и дополнительные видео, раскрывающие больше подробностей касательно новинки. Поздней представят прототип без камуфляжа. Сейчас на видео можно увидеть инновационную оптику с адаптивными функциями, подвижными деталями, новый дизайн противотуманных фар на светодиодах, новую радиаторную решетку, получившую современный корпоративный стиль в рамках трехмерного эффекта.



Другие подробности обновления версии Audi Q3 раскроют во время рекламной кампании. Кроссовер наделят инновационной электронной приборной двенадцатидюймовой панелью. В основу модели Audi Q3 положена более крупная платформа MQB.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Глаз косит, чужие зубы»: Ольгу Бузову высмеяли
Дана Борисова предложила Анастасии Волочковой
Актриса Мария Шумакова ради эксперимента
Бритые ноги Дмитрия Тарасова взбудоражили
Опубликованы первые снимки предсерийного образца
Audi в видеотизере анонсировала мировой дебют
Изобретатель из Великобритании разработал новую
В романтическое свидание Романа Гриценко и Ирины
«Счастливы вместе»: самые крепкие брачные союзы
Ученые нашли применение золотым наночастицам в
Мечты о жизни в тайге закончились плачевно для
Рустам Солнцев готов помочь Дмитрию Тарасову
Настя Каменских удивила фанатов снимком в
Регина Тодоренко рассказала о своём методе
Пророк Иоганн из Иерусалима точно описал все
Пошлый торт Виктории Романец для Антона Гусева
Google внедряет новую функцию для Android с целью
Эксперты считают отдых в Тунисе опасным для
«Совсем на мужика похожа стала: фанаты советуют
Делегация из Японии прилетела на Курилы в ходе
Филипп Киркоров во время интервью рассказал
Эксперты анонсировали ТОП-3 легендартных
Организаторы утвердили имена талисманов
Гибридная версия Peugeot 508 GT получит полный
Fiat Chrysler Automobiles поменял главного
Владельцы LADA Priora рассказали касательно
Bugatti собирается отозвать два гиперкара Chiron
Назван ТОП-3 рамных внедорожников, которые стали
Ученые обеспокоены тем, что в Тюмени у хвойных
В Porsche трудятся над спорткаром, «которого
Просмотреть все новости