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Изобретатель из Великобритании разработал новую модель костюма «железного человека»

Изобретатель Ричард Браунинг из Великобритании, завершил работу над костюмом «железного человека». Разработка полностью готова к продажам, летающее снаряжение прошло многочисленные тестирования на надежность и работоспособность.

Состоит костюм «железного человека» из двух пар двигателей, которые могут использовать либо реактивное топливо, либо летать за счет дизельного. Максимальная скорость, на которую способна разработка - 51 км/ч, ограничение по высоте взлета составляет 3,7 км. Конструкция подобного летающего «одеяния», включая все составляющие, вести только 26 кг. Данный показатель, для довольно функционального устройства, удалось достичь благодаря применению специальных блоковых компонентов, собранных из деталей, которые напечатал 3D-принтер.
Изобретатель из Великобритании разработал новую модель костюма «железного человека»


Снабжена модель костюма «железного человека» 16-литровым баком для горючего. В режиме полетов, реактивные двигатели потребляют 4 литра топлива. В общем, если заправить полный бак, его хватит на 4 минуты пребывания в воздухе.

Информации о ориентировочной стоимость агрегата пока нет. Как предположили эксперты, ориентировочная стоимость разработки костюма «железного человека» может составить не менее нескольких тысяч долл.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:30
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