Эксперты считают отдых в Тунисе опасным для здоровья туристов

Немалая часть туристов в 2018 году отказалась от отдыха в Тунисе. Данный шаг является вполне обоснованным, т.к. отдых в этой стране может обернуться серьезными последствиями для здоровья.Как утверждает доктор медицинских наук, профессор, гастроэнтеролог Виталий Румянцев, в этой стране существует высокая вероятность заразиться гепатитом B и A, бешенством, а также брюшным тифом. Также, по его словам, часто можно заметить случаи, когда отдыхающие, возвращаясь домой, привозят энцефаломиелополирадикулоневрит (поражение всех отделов нервной системы инфекционной или токсической природы).Как считают эксперты, только по результатам 2017 года туристический поток в Тунис упал на 20%. Эта тенденция отмечается и в 2018 году. Однако нередко туристы, все же решившиеся на полет в это страну, разочаровались в правильности совершенного выбора.Гости североафриканского государства недовольны качеством сервиса в тунисских отелях. Основная доля жалоб выпала на скудное питание и некачественную уборку номеров в гостиницах. Также отдыхающих не устроили грубое отношение персонала к туристам и загрязненные пляжи.Ситуация с экономикой тоже оставляет желать лучшего. Представители тунисского бизнеса нередко оказываются в центре скандалов, поставляя на зарубежные рынки некачественную и даже опасную для жизни продукцию. Тех, кто решает вести дела с этим государством, тоже ждет разочарование. Даже зашедшее в порт судно Ural, которому требовался ремонт после шторма, уже полгода находится под арестом.Вдобавок к этому туристы могут столкнуться с такими опасными ситуациями, как нападение террористов или демонстрантов. Известно, что только за половину июля в стране было зафиксировано два теракта: 12 и 8 июля. В ходе последнего инцидента исламисты совершили нападение на сотрудников полиции. В начале месяца теракт произошел на границе с Алжиром.Введенный в стране режим «чрезвычайного положения» никак не сказывается положительным образом на ситуации. Вдобавок к этому эксперты обращают внимание и на то, что борьба с террористами негативно сказалась на отношениях с путешественниками и бизнесменами. Значительно ухудшившееся качество отдыха, а также нависший над страной риск возникновения террористической угрозы на сегодняшний день делают Тунис одним из самых непопулярных направлений туризма.Согласно анализу специалистов, спустя непродолжительный промежуток времени не более 20% россиян будут делать выбор в пользу этой страны в качестве туристического отдыха. Также существует вероятность того, что полеты в Тунис могут прекратиться из-за того, что власти североафриканского государства не могут гарантировать безопасность своих гостей.