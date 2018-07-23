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Эксперты считают отдых в Тунисе опасным для здоровья туристов

Помимо этого специалисты уверены, что доля недовольных отдыхающих будет расти по ряду других причин.

Немалая часть туристов в 2018 году отказалась от отдыха в Тунисе. Данный шаг является вполне обоснованным, т.к. отдых в этой стране может обернуться серьезными последствиями для здоровья.

Как утверждает доктор медицинских наук, профессор, гастроэнтеролог Виталий Румянцев, в этой стране существует высокая вероятность заразиться гепатитом B и A, бешенством, а также брюшным тифом. Также, по его словам, часто можно заметить случаи, когда отдыхающие, возвращаясь домой, привозят энцефаломиелополирадикулоневрит (поражение всех отделов нервной системы инфекционной или токсической природы).
Эксперты считают отдых в Тунисе опасным для здоровья туристов

Как считают эксперты, только по результатам 2017 года туристический поток в Тунис упал на 20%. Эта тенденция отмечается и в 2018 году. Однако нередко туристы, все же решившиеся на полет в это страну, разочаровались в правильности совершенного выбора.

Гости североафриканского государства недовольны качеством сервиса в тунисских отелях. Основная доля жалоб выпала на скудное питание и некачественную уборку номеров в гостиницах. Также отдыхающих не устроили грубое отношение персонала к туристам и загрязненные пляжи.
Ситуация с экономикой тоже оставляет желать лучшего. Представители тунисского бизнеса нередко оказываются в центре скандалов, поставляя на зарубежные рынки некачественную и даже опасную для жизни продукцию. Тех, кто решает вести дела с этим государством, тоже ждет разочарование. Даже зашедшее в порт судно Ural, которому требовался ремонт после шторма, уже полгода находится под арестом.

Вдобавок к этому туристы могут столкнуться с такими опасными ситуациями, как нападение террористов или демонстрантов. Известно, что только за половину июля в стране было зафиксировано два теракта: 12 и 8 июля. В ходе последнего инцидента исламисты совершили нападение на сотрудников полиции. В начале месяца теракт произошел на границе с Алжиром.

Введенный в стране режим «чрезвычайного положения» никак не сказывается положительным образом на ситуации. Вдобавок к этому эксперты обращают внимание и на то, что борьба с террористами негативно сказалась на отношениях с путешественниками и бизнесменами. Значительно ухудшившееся качество отдыха, а также нависший над страной риск возникновения террористической угрозы на сегодняшний день делают Тунис одним из самых непопулярных направлений туризма.

Согласно анализу специалистов, спустя непродолжительный промежуток времени не более 20% россиян будут делать выбор в пользу этой страны в качестве туристического отдыха. Также существует вероятность того, что полеты в Тунис могут прекратиться из-за того, что власти североафриканского государства не могут гарантировать безопасность своих гостей.
 
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Политика
Добавил: Роман Сегодня, 07:44
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