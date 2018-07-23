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«Совсем на мужика похожа стала: фанаты советуют Ольге Бузовой сменить имидж

В ответ на недавно опубликованное фото Ольши Бузовой в Instagram, пользователи разразились градом критических замечаний, в том числе попросили артистку вернуться к прежней прическе «каре».

Ольга позировала в черной футболке с надписью «миру нужен чемпион», а в комментарии к снимку сожалела, что ЧМ-2018 по футболу закончился, но у нее остались самые приятные впечатления об этом мероприятии.

«Совсем на мужика похожа стала: фанаты советуют Ольге Бузовой сменить имидж

«В те редкие моменты, что я бываю в Москве в последнее время, всегда очень приятно зайти в свой ресторан и увидеть там французов или хорватов. И все радостные и добродушные, как бы нас кто не пытался поссорить в зарубежных СМИ! Никогда не думала, что так быстро мы станем международным заведением. Такое возможно только благодаря ЧМ, спасибо!», - поделилась Бузова с подписчиками.

«Совсем на мужика похожа стала: фанаты советуют Ольге Бузовой сменить имидж

Однако не все они оказались поклонниками Ольги и многие раскритиковали певицу за ее «примазывание» к футболу, а также порекомендовали вернуться к прежнему образу, когда ее волосы были «своими», а не наращенными.

Самые ярые злопыхатели очередной раз отметили, что Ольга Бузова «совсем на мужика похожа стала».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:31
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