«Совсем на мужика похожа стала: фанаты советуют Ольге Бузовой сменить имидж

Ольга позировала в черной футболке с надписью «миру нужен чемпион», а в комментарии к снимку сожалела, что ЧМ-2018 по футболу закончился, но у нее остались самые приятные впечатления об этом мероприятии.«В те редкие моменты, что я бываю в Москве в последнее время, всегда очень приятно зайти в свой ресторан и увидеть там французов или хорватов. И все радостные и добродушные, как бы нас кто не пытался поссорить в зарубежных СМИ! Никогда не думала, что так быстро мы станем международным заведением. Такое возможно только благодаря ЧМ, спасибо!», - поделилась Бузова с подписчиками.Однако не все они оказались поклонниками Ольги и многие раскритиковали певицу за ее «примазывание» к футболу, а также порекомендовали вернуться к прежнему образу, когда ее волосы были «своими», а не наращенными.Самые ярые злопыхатели очередной раз отметили, что Ольга Бузова «совсем на мужика похожа стала».