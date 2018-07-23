Настя Каменских удивила фанатов снимком в ультракоротких шортах

В Юрмале на авторском фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» выступила Настя Каменских. На этот раз для себя певица выбрала образ роковой красотки, одевшись в прозрачную блузку, колготки и ультратонкие шорты. Дополнением образа стала ярко-красная помада и оригинальная причёска.На своей странице в Instagram Настя Каменских выложила фотографию, на которой она запечатлена в этом наряде. За считанные часы снимок набрал большое количество комментариев, в которых поклонники похвалили артистку за смелый наряд. Нашлись и те, кто отметил, что ультратонкие шорты Насти Каменских больше похожи на трусы.