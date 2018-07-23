АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мечты о жизни в тайге закончились плачевно для жителя Смоленска из-за невозможности существования вне цивилизации
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Настя Каменских удивила фанатов снимком в ультракоротких шортах

Настя Каменских всё чаще шокирует поклонников своими откровенными образами. На этот раз певица в Юрмале вышла на сцену в ультратонких шортах, которые больше напоминают трусы.

Настя Каменских удивила фанатов снимком в ультракоротких шортах


В Юрмале на авторском фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» выступила Настя Каменских. На этот раз для себя певица выбрала образ роковой красотки, одевшись в прозрачную блузку, колготки и ультратонкие шорты. Дополнением образа стала ярко-красная помада и оригинальная причёска.

На своей странице в Instagram Настя Каменских выложила фотографию, на которой она запечатлена в этом наряде. За считанные часы снимок набрал большое количество комментариев, в которых поклонники похвалили артистку за смелый наряд. Нашлись и те, кто отметил, что ультратонкие шорты Насти Каменских больше похожи на трусы.

Настя Каменских удивила фанатов снимком в ультракоротких шортах
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мечты о жизни в тайге закончились плачевно для
Рустам Солнцев готов помочь Дмитрию Тарасову
Настя Каменских удивила фанатов снимком в
Регина Тодоренко рассказала о своём методе
Пророк Иоганн из Иерусалима точно описал все
Пошлый торт Виктории Романец для Антона Гусева
Google внедряет новую функцию для Android с целью
Эксперты считают отдых в Тунисе опасным для
«Совсем на мужика похожа стала: фанаты советуют
Делегация из Японии прилетела на Курилы в ходе
Филипп Киркоров во время интервью рассказал
Эксперты анонсировали ТОП-3 легендартных
Организаторы утвердили имена талисманов
Гибридная версия Peugeot 508 GT получит полный
Fiat Chrysler Automobiles поменял главного
Владельцы LADA Priora рассказали касательно
Bugatti собирается отозвать два гиперкара Chiron
Назван ТОП-3 рамных внедорожников, которые стали
Ученые обеспокоены тем, что в Тюмени у хвойных
В Porsche трудятся над спорткаром, «которого
Участник “Битвы экстрасенсов” Мехди рассказал
Стала известна стоимость нового автомобиля
Анжелика Варум рассказала о жизни Леонида Агутина
Объявлен конкурс на лучшее название для ровера
Магнитные нанодиски смогут улучшить качество
Анастасия Волочкова удивила поклонников новой
Светлана Лобода решила беречь себя от работы и
Эксперты назвали три лучших бюджетных смартфона
Американка несколько раз была похищена
Samsung готовит устройство для зарядки двух
Просмотреть все новости