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Регина Тодоренко рассказала о своём методе победить страх воды

Телеведущая Регина Тодоренко в социальных сетях поделилась с подписчиками новым снимком с отдыха. В одной из последних публикаций девушка сообщила что в своё время испытывала страх перед водой, но ей удалось справиться со своей фобией.

Регина Тодоренко рассказала о своём методе победить страх воды


Регина Тодоренко рассказала, что не могла нырять в воду, так как у неё начиналась паника. Однако благодаря профессии ей удалось побороть свой страх, телеведущая научилась нырять с аквалангом, маской и трубкой, а иногда она плавала рядом с такими хищниками, как акулы. Телеведущая очень рада тому, что смогла побороть свой страх перед водой, иначе она могла лишиться столь ярких впечатлений.

Недавно Регина Тодоренко решила освоить серфинг, пока у неё получается не очень хорошо, но прогресс всё же есть. В планы телеведущей входит получить сертификат дайвера, девушка намерена навсегда избавиться от водной фобии.

Регина Тодоренко рассказала о своём методе победить страх воды
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:24
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