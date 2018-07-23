Регина Тодоренко рассказала о своём методе победить страх воды

Регина Тодоренко рассказала, что не могла нырять в воду, так как у неё начиналась паника. Однако благодаря профессии ей удалось побороть свой страх, телеведущая научилась нырять с аквалангом, маской и трубкой, а иногда она плавала рядом с такими хищниками, как акулы. Телеведущая очень рада тому, что смогла побороть свой страх перед водой, иначе она могла лишиться столь ярких впечатлений.Недавно Регина Тодоренко решила освоить серфинг, пока у неё получается не очень хорошо, но прогресс всё же есть. В планы телеведущей входит получить сертификат дайвера, девушка намерена навсегда избавиться от водной фобии.