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Ученые нашли применение золотым наночастицам в водородной энергетике

Перспективный метаматериал для применения в водородной энергетике и электронике будущего, получен учеными Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), совместно с Физико-техническим институтом им. А.Ф. Иоффе РАН и Ганноверским университетом им. Лейбница.

Специалисты за полупроводниковую основу взяли сложную структуру, покрытую изолирующими «столбами», содержащими «кроны», которые проводят золотые наночастицы, укрытые вторым полупроводником. Информация из опубликованного пресс-релиза СПбПУ.
Ученые нашли применение золотым наночастицам в водородной энергетике


Контактами двух разных составов полупроводниковых материалов, образуется гетеропереход, представляющий область, свойства которой позволяют особым образом передавать заряды. Данные принципы начали широкое использоваться в современной оптоэлектронике, схемотехнике и целом ряде других приложений. Учеными продолжаются исследования новых гетерогенных структур. Самым перспективным материалом считается - TiO2-n-Si, который формируется тонкими пленками диоксида титана, нанесенными на кремниевую подложку. При этом энергии фотонов, на верхних слоях TiO2, свойственно передаваться глубже в метаматериал, вызывая тем самым накопление зарядов.

Данная структура была модифицирована профессором СПбПУ Максимом Мишиным, совместно с коллегами. Для этого поверхность из кремниевой подложки окислили и превратили в изолятор. После, на нее нанесли золотые наночастицы (примерно 10 нм в поперечнике), при этом смыли изолирующий между ними слой ионным травлением, остались только «столбики» изолятора, расположенные под наночастицами (примерная высота 80 нм). В конце, вся структура была покрыта слоем диоксида титана.

Как рассчитывали ученые, в метаматериале повысится эффективность передачи энергии излучения наночастицами. В результате, структурой продемонстрирована высокая фотоактивность в видимой части спектра. Авторами продолжаются исследования, планируется применение результатов в фотоэлектронике, а возможно и как катализатор, использующий солнечный свет при получении из воды водорода.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:15
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