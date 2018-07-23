Google внедряет новую функцию для Android с целью улучшения работы Chrome

Данное обновление позволит пользователям отвечать на полученные уведомления, находясь прямо в пределах строки сообщения. Данный функционал уже встроен в Android 7.0 Nougat, несколько раньше его начали использовать мессенджеры. Как рассказали эксперты, данная возможность предоставит пользователям прямо в браузере управлять сообщениями, все направлено на облегчение работы с сайтами и значительного повышения производительности. Для примера можно привести легкость в проверке почты, а так же проведение быстрой авторизации и оформления заказов в интернет-магазинах.Обновление сейчас тестируется разработчиками. До выхода стабильной версии операционной системы, пользователям придется подождать. Согласно последним сообщениям, планируется выход еще одного обновления, оптимизирующего и следящего за расходом заряда батареи. При этом неиспользуемые более пяти минут фоновые вкладки в Chrome, будет «приглушать» искусственный интеллект.