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Google внедряет новую функцию для Android с целью улучшения работы Chrome

Разработчиками компании Google готовится выпуск нового обновления для Chrome под ОС Android. Браузер обзаведется еще одной новой полезной функцией.

Данное обновление позволит пользователям отвечать на полученные уведомления, находясь прямо в пределах строки сообщения. Данный функционал уже встроен в Android 7.0 Nougat, несколько раньше его начали использовать мессенджеры. Как рассказали эксперты, данная возможность предоставит пользователям прямо в браузере управлять сообщениями, все направлено на облегчение работы с сайтами и значительного повышения производительности. Для примера можно привести легкость в проверке почты, а так же проведение быстрой авторизации и оформления заказов в интернет-магазинах.
Google внедряет новую функцию для Android с целью улучшения работы Chrome


Обновление сейчас тестируется разработчиками. До выхода стабильной версии операционной системы, пользователям придется подождать. Согласно последним сообщениям, планируется выход еще одного обновления, оптимизирующего и следящего за расходом заряда батареи. При этом неиспользуемые более пяти минут фоновые вкладки в Chrome, будет «приглушать» искусственный интеллект.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45
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