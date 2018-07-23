Гибридная версия Peugeot 508 GT получит полный привод

В свою очередь последней версией французского автобренда с полным приводом является среднеразмерный Peugeot 405 (модификация T16). Четырёхдверное авто получило двухлитровый турбомотор, который приводится в действие пятиступенчатой «механикой». Имеются данные, что новая гибридная версия Peugeot 508 GT обустроена будет современной гибридной установкой. Представители пресс-центра Peugeot отмечают, что обычный ДВС совместно со стартер-генератором отвечают за вращение передних колес. Задние колеса станут вращать дополнительный электромотор.Встроенная в версию Peugeot 508 GT гибридная установка состоит из 200-сильного 1,6-литрового силового агрегата, электродвигателя, добавляющего мощности в 100 л.с., стартер-генератора. Новую Peugeot 508 GT вывели уже на тесты. Продажи машины начнутся в следующем году.