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Гибридная версия Peugeot 508 GT получит полный привод

Гибридная версия Peugeot 508 GT на европейский авторынок выйдет в кузовах универсал, а также хэтчбек. На территории Европы в настоящее время доступны авто с традиционными установками, которые расцениваются от 31 250 евро.

Гибридная версия Peugeot 508 GT получит полный привод


В свою очередь последней версией французского автобренда с полным приводом является среднеразмерный Peugeot 405 (модификация T16). Четырёхдверное авто получило двухлитровый турбомотор, который приводится в действие пятиступенчатой «механикой». Имеются данные, что новая гибридная версия Peugeot 508 GT обустроена будет современной гибридной установкой. Представители пресс-центра Peugeot отмечают, что обычный ДВС совместно со стартер-генератором отвечают за вращение передних колес. Задние колеса станут вращать дополнительный электромотор.

Встроенная в версию Peugeot 508 GT гибридная установка состоит из 200-сильного 1,6-литрового силового агрегата, электродвигателя, добавляющего мощности в 100 л.с., стартер-генератора. Новую Peugeot 508 GT вывели уже на тесты. Продажи машины начнутся в следующем году.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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