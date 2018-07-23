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Владельцы LADA Priora рассказали касательно преимуществ и недостатков модели

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках проведённого опроса выяснили плюсы и минусы LADA Priora. Аналитики за одни сутки опросили 400 человек.

Владельцы LADA Priora рассказали касательно преимуществ и недостатков модели


Основным достоинством LADA Priora многие опрошенные (43,6%) сочли недорогой ремонт, а также ТО. 5% респондентов отмечают отличную внешность авто. 24,3% устраивает динамика и мощность авто. 11,9% признали плюсом Priora доступную стоимость. 8% в числе плюсов машины назвали широкие возможности для тюнинга. Большим минусом авто 26,5% сочли качество лакокрасочного покрытия. У 14,6% нарекания вызвало качество сборки авто. «Сверчки» в салоне не понравились 14,3%. 12,5% респондентов отметили ужасную шумоизоляцию. 5% отмечают плохую работу коробки передач и подвески. Аналитики поделились цитатами отечественных владельцев Priora про их авто. Житель Томской области, отметил, что его седан 2012 года жрёт масло литрами вследствие заводского дефекта.

Владелец авто из Чечни, рассказал, что LADA Priora очень быстро ржавеет. Житель Чувашии данную модель назвал лучшим молодежным автомобилем с возможностью доступного тюнинга.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
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