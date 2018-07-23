Мечты о жизни в тайге закончились плачевно для жителя Смоленска из-за невозможности существования вне цивилизации

Виктор Марцинкевич родился в богатой семье людей, занимающих высокое положение в обществе, но с детства грезил о Фактории, где его будет окружать чудеса природы. Родители мечтали, что их наследник сделает блестящую карьеру после окончания двух институтов, вот только молодой человек оставил свои дипломы на столе и стал собирать вещи. Среди них не было паспорта, тоже напоминающего нашему герою о прошлой жизни, а дальше он ушел из дома, не попрощавшись с близкими родственниками.Человек решил добраться до Сибири, чтобы там радоваться жизни вдали от ненавистных технологий. Во время странствий он убедился в правильности своего решения, после чего создал свою теорию о необходимости жизни людей в естественной среде. Только здесь оно сможет не опасаться преступников, избежать соблазнов, и исцелиться от недугов. Мужчина считал, что простота быта является основой счастья, а болезни становятся сигналами для изменения образа жизни. Вот только пока ему не удавалось стать полным отшельником, потому что нужно было продавать шкуры животных, чтобы обеспечить себя едой и средствами.В 80-х годах Виктор решил выйти из тайги и устроиться на работу в деревне Коротково. Тогда 32-летний красавец после такой жизни стал сильным и выносливым работником, а также привлек к себе внимание местных девушек, мечтавших стать его спутницами жизни. Однако он удивил всех односельчан, связав свою судьбу со старшей женщиной, после чего решил взять ее фамилию, подходящую для его призвания. Антипин также стал отцом детей своей возлюбленной, которые с открытыми ртами слушали рассказы человека о природном рае.Падчерица Анна в возрасте 15 лет тоже разделяла взгляды нового родственника, после чего влюбилась в него. Простая жизнь, согласно идеям бывшего горожанина, привела к беременности его новой избранницы, после чего пара решила убежать из села, чтобы вместе искать страну своей мечты. Мать девушки поступила мудро, осознав, что после таких событий уже не сможет жить рядом с односельчанами, а потому она тоже вместе с детьми присоединилась к путешественникам.Обманутая супруга не захотела продолжать путь на Дальний Восток и осталась в Чите, а любовники доехали до конечной станции, после чего ушли вглубь тайги. Они нашли там брошенную охотниками избушку, от которой нужно было пройти по лесным тропам 200- километровое расстояние, чтобы добраться до цивилизации. Там у молодой особы родился мальчик, а Виктор сам принимал роды и отлично справился с непростой задачей. Малыш был крепким и здоровым, но потом умер из-за сильной простуды.Травы и заговоры вместе с иными природными снадобьями не помогли родителям спасти жизнь сыну. Анна тяжело перенесла потерю первенца, но ее супруг отметил, что только сильная личность может выжить в таких условиях. Тогда 17-летняя спутница пребывала в иллюзиях и привыкла к холоду и полуголодному существованию, радуясь, что находится в Фактории. Затем в семье родилась девочка, вот только мужчина из-за принципов не пользовался зимой ружьем, считая, что природа сама даст ему пропитание.Пустые силки и капканы вместе с сетями для рыбы не убедили людей вернуться в цивилизацию, хотя от такой жизни у Анны пропало молоко. Проходящее мимо стадо оленей спасло супругов от голодной смерти, после чего они питались мясом животного и кормили им малышку. Новый год пара встречала на реке Бирюсе, где было много дичи. Химлесхоз выделил для нее участок в тайге с передвижным домиком на колесах, потому что Антипин поставлял сюда смолу и древесину.После закрытия предприятия люди предложили ему покинуть глухое место, но мужчина решил остаться наедине с природой. У супругов уже было пять детей, привыкших к выживанию в лесу, а сами они питались его дарами и шили одежду из звериных шкур. Когда один сын в возрасте 6 лет после укуса клеща заболел энцефалитом, мать хотела отнести его в клинику, но избранник запретил женщине сталкиваться с цивилизацией.Ребенок умер, а она стала задумываться о дальнейшей судьбе наследников, умевших читать и писать. Виктор во время обмена товарами в деревнях брал у людей газеты и книги, но новости продолжали удерживать Анну на месте, хотя она уже замечала признаки старости у главы семьи. В 2002 году женщина забрала детей и ушла в Тайшетский район, после чего местные власти дали ей дом в Сереброво, назначив пособие.Сначала семья боялась бытовых приборов и впервые в жизни увидела ТВ, после чего не отрывалась от экрана много часов. Сбежавшая особа быстро нашла в этом месте друзей и удачно вышла замуж, родив мужу двух девочек. Вот только ее первая дочь часто убегала в тайгу, чтобы проведать отца, а также нашла его мертвое тело. Мужчина умер от голода, не расставшись со своими идеями о слиянии с природой вдали от злых деяний современных собратьев.