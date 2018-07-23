Пророк Иоганн из Иерусалима точно описал все события на планете до конца третьего тысячелетия человечества
Имя этого человека, жившего в 11 веке, прекрасно знают ученые, исследовав его труд “Тайные пророчества”. Пророк Иоганн из Иерусалима точно описал все события на планете до конца третьего тысячелетия человечества за три года жизни в святом городе.
Летописи сохранили мало сведений о жизни врача и провидца, родившегося в германском городе Везеле. Он был монахом - бенедиктинцем, изучая науки в монастыре, а также неоднократно посещал Рим. Затем мужчина решил жить в Византии, изучая труды античных ученых, после чего совершил путешествие в Среднюю Азию. Иерусалим стал последним пристанищем престарелого пророка в 1177 году.
Тогда он считался центром религии, а герой нашей истории после изучения каббалы и арабской математики стал членом общества посвященных лиц разных национальностей, делившихся своими тайнами с братьями. Однако свои знания будущего Иоганн получил от Творца, когда часто молился и медитировал в пустыне. В измененном состоянии сознания ему были открыты многие события, записанные в книге, после чего он умер в 77-летнем возрасте.
Ученый 6 раз переписывал свою работу, после чего передал часть рукописей магистру ордена тамплиеров, а остальные решил оставить у себя, чтобы потом отдать их будущим мудрецам. Нострадамус прекрасно знал такой источник и использовал его во время создания своих предсказаний. Судьба документов была различной, так как некоторые из них бесследно исчезли, а другие аналоги появлялись в самых разных местах.
Святой Бернар привез один экземпляр в Ватикан. Последний раритет был вывезен фашистами из Польши, и долгое время находился в бункере Гитлера. Потом он оказался в руках у КГБ, но с приходом третьего тысячелетия стал доступен для общества. За 9 столетий в истории человечества произошло много изменений, но герой нашей истории указывал точные даты всех событий, чтобы не возникло путаницы во время чтения его откровений.
Он сначала описал открытие Америки и заселение азиатами российских земель, после чего упомянул об империях с тоталитарным режимом власти без веры. Терроризм тоже был озвучен пророком, отметившим, что его основателями будут фанатики ислама после прихода ложного Спасителя, говорящего о справедливости, и мстящего неверным за крестовые походы. В 21 веке люди будут желать божественной власти и исследуют моря вместе с небесами благодаря своим технологиям, а также в это время будет процветать торговля человеческими органами.
Пророк не забыл озвучить опасность распространения сексуальных меньшинств, ставших виновниками распространения СПИДа. Технический прогресс станет крахом для жителей планеты, потому что он уничтожит природу и вызовет различные катастрофы. Тогда многие города погибнут после землетрясения или наводнения, а глобальное потепление разрушит озоновый слой, после чего солнечные лучи будут сжигать все живое на своем пути.
Провидец предупредил потомков об опасности клонирования и экспериментах генетиков, создающих мутантов с дьявольскими чертами личности, а дальше наступит время пожаров и голода. Перенаселение Земли вызовет войну между людьми, после чего наступит эпоха варваров. В конце тысячелетия родится Великий Человек, знающий все тайны мироздания, и обладающий совершенным телом, который станет творцом новой цивилизации.
Она сможет построить подводные города и покорит космическое пространство, а также в ней не будет болезней и пороков, что также касается бедности. Люди после изменения организма смогут летать и плавать под водой, а также смогут жить долго и сохранить в памяти все события, зная, что свет их духа будет существовать вечно.