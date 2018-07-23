Fiat Chrysler Automobiles поменял главного управляющего Серджио Маркионне

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles вынужден был созвать совет директоров, для того, чтобы в итоге выбрать нового управляющего автокомпании. Такого рода радикальные меры вызваны были ухудшением состояния здоровья Серджио Маркионне, являющегося действующим управляющим. Недавно Серджио Маркионне перенес сложнейшую операцию на своём плече. После данного оперативного вмешательства пошли осложнения. Вследствие этого Маркионне не сможет больше выполнять прежние свои обязанности.Стоит напомнить, что Маркионне в Fiat осуществляет работу с 2004 года. С 2014 года Серджио также возглавил Ferrari. Его должность теперь займет Майк Мэнли. Он с 2009 года отвечал за Jeep. Его скоро официально представят как главного управляющего в итало-американском автоконцерне FCA.