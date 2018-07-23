Филипп Киркоров во время интервью рассказал журналистам о своем поступлении в ГИТИС

Звезда отметил, что впервые выступал здесь на конкурсе молодых исполнителей. Многие мэтры советской эстрады считали его временным явлением на сцене, говоря об этом Раймонду Паулсу. Тогда Лайма Вайкуле защищала молодого артиста, считая его будущей знаменитостью.Филипп Киркоров вспомнил, как он провалился на музыкальном факультете, после чего решил подать документы в Гнесинку. У 16-летнего мальчика были средние данные, но огромное желание самореализации, так что комиссия из ГИТЕСа, пришедшая сюда на экзамен, была в шоке от его выступления, несмотря на внешний вид певца. Тогда перед ними стоял невысокий и упитанный мальчик, надевший цветную рубашку, которого жюри называло “серой мышкой”.