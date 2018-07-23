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Эксперты анонсировали ТОП-3 легендартных спорт-седана

Сегодня специалисты составили ТОП легендарных спорт-седанов. На третьем месте оказался MitsubishI Lancer Evolution, выпускаемый в период 1992 - 2015 год, успев сменить за данное время 10 поколений.

Эксперты анонсировали ТОП-3 легендартных спорт-седана


Авто разработали для раллийных гонок. Версию наделили полным приводом а также двухлитровым турбомотором на 250 л.с. Авто с выходом каждого нового поколения становилось всё мощнее. Самой популярной машиной является Lancer Evolution 7 на 280 л.с. На второй позиции разместился Subaru Impreza WRX, создававшийся для ралли. Японская полноприводная версия спорт-седана меняла поколения реже версии Lancer Evolution. Impreza WRX в первом поколении вследствие этого доступна была с широкой моторной гаммой. Мощность моторов в данном случае составляла 211 – 320 л.с. С конвейера на сегодняшний день продолжает сходить модель четвёртой генерации.

Первое место ТОП эксперты отдали версии BMW M5, которая увидела впервые свет ещё в 1985 году. Авто тогда оснащалось 6-цилиндровым 3,5-литровым мотором на 280 л. с. Компания недавно выпустила BMW M5 непосредственно в кузове F90. Впервые авто получило привод на 4 колеса.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:00
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