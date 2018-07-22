Дмитрий Нагиев получил огромный гонорар за роль ведущего на свадьбе в Барнауле

Банкет для молодоженов проходил в самом роскошном ресторане города, где собралось множество гостей. Актер отлично справился со своими обязанностями тамады, потому что уже имеет большой опыт работы в таком направлении.Любой сценарий Дмитрий Нагиев украшает своими шутками и может импровизировать по ходу развития ситуации. Также сюда был приглашен Александр Серов, исполнивший свои хиты, после которого публику порадовал своим выступлением Доминик Джокер.