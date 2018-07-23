Bugatti собирается отозвать два гиперкара Chiron в Соединённых Штатах

Сотрудник Bugatti некорректно произвели установку боковых эйрбегов на 2 гиперкара Bugatti Chiron. Во время установки могли поводить теплозащитные экраны. Во время внутризаводского теста выявили «следы ожога», возникающие только под влиянием высоких температур. Представителями компании отмечается, что данное явление подушки безопасности делает в разы эффективней. Владельцы проблемных авто вскоре получат от Bugatti письма. После этого представителями компании будет проведена встреча для осмотра гиперкаров. Из авто затем достанут сидения, которые упакуют в деревянные ящики, а также перевезут во Францию. В креслах в случае необходимости произведут замену боковой подушки безопасности. При этом все ремонтные работы проведут за счёт производителя.Bugatti Chiron в РФ предлагают за 220 млн руб. Авто в движение приводится бензиновым 8,0-литровым W16 на 500 л. с.