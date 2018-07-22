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Медики рассказали, почему люди уходят в запои

Наркологи объяснили причину возникновения у людей зависимости от спиртного. А также дали несколько рекомендаций, которые помогут уберечь родных от запоев.

Медики рассказали, почему люди уходят в запои


Медики делят зависимость от алкоголя на два вида: физическую и психологическую. Но, как правило, оба вида проявляются в совокупности. Многие страдают от алкоголизма «благодаря» своей генетике. У таких людей уровень нейромедиаторов в головном мозге, которые ответственны за адаптацию к окружающему миру, находится в нестабильном состоянии. Отсюда – нестабильность эмоций, неудовлетворенность собой. Часто при этом человек повышает свою самооценку с помощью спиртного и втягивается в зависимость от него.

Кроме того, тип личности также влияет на возможное развитие алкогольной зависимости. В группе риска находятся те, кто сильно подвержен внешнему влиянию. В основном это подростки, которые либо находятся под неусыпным жестким вниманием родителей, либо вообще без всякого участия с их стороны.

Социум и окружение человека играют в приобретении зависимости не последнюю роль. Нередко причиной пагубной зависимости становится юношеский максимализм, стремление противопоставить себя общепринятым нормам. А иногда – скука, неуверенность, желание выглядеть «круче».

В случае подростков медики рекомендуют отказаться от какого-либо давления на растущее поколение. Вместо этого нужно учиться доверительно и уважительно общаться со своими отпрысками, найти общее занятие или хобби, а также знать его окружение.
 
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:08
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