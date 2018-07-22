Наследник Елены Ваенги Иван записал видеообращение для Лаймы Вайкуле перед приездом в Юрмалу

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) 21 Июл 2018 в 1:59 PDT

Малыш собрался в дорогу вместе со звездной мамой и сразу извинился перед хозяйкой фестиваля за свой внешний вид в пижаме. Потом он пообещал Лайме Вайкуле надеть пиджак для встречи, после чего направился к машине под смех Елены Ваенги. Подписчики сразу стали писать лестные комментарии в адрес Ивана, назвав его очаровательным и непосредственным ребенком.Пользователи сетей заметили, что сын похож на артистку, после чего отметили, что он будет настоящим красавцем. Также они оценили еще один сюжет, сделанный после приезда звезды в страну, восхищаясь стильным костюмом маленького путешественника.