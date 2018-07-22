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Наследник Елены Ваенги Иван записал видеообращение для Лаймы Вайкуле перед приездом в Юрмалу

Певица опубликовала в Instagram ролик, сразу вызвавший позитивную реакцию у поклонников. Наследник Елены Ваенги Иван записал видеообращение для Лаймы Вайкуле перед приездом в Юрмалу.

Малыш собрался в дорогу вместе со звездной мамой и сразу извинился перед хозяйкой фестиваля за свой внешний вид в пижаме. Потом он пообещал Лайме Вайкуле надеть пиджак для встречи, после чего направился к машине под смех Елены Ваенги. Подписчики сразу стали писать лестные комментарии в адрес Ивана, назвав его очаровательным и непосредственным ребенком.

Наследник Елены Ваенги Иван записал видеообращение для Лаймы Вайкуле перед приездом в Юрмалу


Пользователи сетей заметили, что сын похож на артистку, после чего отметили, что он будет настоящим красавцем. Также они оценили еще один сюжет, сделанный после приезда звезды в страну, восхищаясь стильным костюмом маленького путешественника.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:56
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