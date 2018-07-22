Эксперты составили ТОП-3 доступных авто, по которым скучают россияне

Длительное время небольшой хэтчбек имел титул самого бюджетного авто в России. Цена стандартного варианта исполнения авто в 2008 году достигала 185 000 рублей. В подкапотном пространстве хэтчбека находился 0,8-литровый двигатель на 51 л.с., а также 1-литровый мотор на 63 л.с. Второе место досталось корейскому Hyundai ix35, появившемуся в РФ в 2010 году. В 2015 году авто покинуло российский рынок. Автомобиль укомплектовали двухлитровым мотором на 136, 150, 184 л.с. За кроссовер требуется выложить 1 199 900 руб.Тройку ТОП замыкает отечественная LADA Samara, выпускавшаяся на автозаводе в Тольятти с 1984 года. «АвтоВАЗ» в 2014 году выпустил последний экземпляр LADA Samara, представлявший пятидверный хэтчбек с двигателем на 1,6 л. Преемником LADA Samara является LADA Granta.