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Назван ТОП-3 рамных внедорожников, которые стали кроссоверами

Эксперты анонсировали ТОП-3 рамных современных внедорожников, которые стали кроссоверами. На первой позиции оказался Nissan Terrano/Pathfinder.

Назван ТОП-3 рамных внедорожников, которые стали кроссоверами


30-летние экземпляры данной версии ценятся до сих пор на авторынке, включая также российский. Старая версия данного авто оснащалась двигателем 5.6 на 320 л.с. Авто сочеталось с АКПП и МКПП. Машина в 2013 году лишилась рамы, а также стала кроссовером. На втором месте оказался Ford Explorer, являвшийся в период 1990 – 2010 г.г. рамным внедорожником. Затем появилась пятая генерация авто, лишившаяся рамы. Это авто превратилось в кроссовер, утративший внедорожный потенциал.

Между тем аутсайдером ТОП-3 стал KIA Sportage, который носил звание рамного внедорожника в период 1993 – 2006 г.г. Авто оснащалось двигателем 2.0 и 2.2 на 128 л.с. Моторы сочетались с АКПП и МКПП. Хорошее соотношение веса, а также энерговооруженности делало данную версию прекрасным внедорожником. Теперь машина стала кроссовером, непосредственно у которого имеется полноприводная версия.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00
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