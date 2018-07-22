Специалисты разработали стратегию на случай нападения на Землю пришельцев

Специалистами составлена стратегия, включающая набор действий для реагирования на поведение инопланетян. Всех настораживает то, что участилось наблюдение людьми за инопланетными тарелками, причем по всей территории нашей Земли. Как утверждают уфологи, выжить при подобной борьбе будет возможно только в том случае, если к ней заранее подготовиться.Экспертами созданы несколько стратегий, только выбирать придется правильную, соответствующую конкретной ситуации. Есть определенная уверенность, что бои начнутся инопланетянами на нашей территории, в этом случае у человечества есть определенные преимущества. Но, не смотря ни на что, самым эффективным методом, как предполагают ученые, будет «выматывание» врага.Первое, что необходимо предпринять, начать установку орбитальной защиты, чтоб исключить возможность приземления НЛО на нашу территорию. Необходимо напомнить, что все чаще отмечаются случаи наблюдения очевидцев за летательными объектами неизвестного происхождения. Данные события серьезно обеспокоили всемирные организации.