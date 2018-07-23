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Ученые обеспокоены тем, что в Тюмени у хвойных осыпаются иголки

Хвоя, осыпающаяся с хвойных деревьев в Тюмени, всерьез обеспокоила ученых-фитопатологов.

Ученые обеспокоены тем, что в Тюмени у хвойных осыпаются иголки


Тюменские фитопатологии – знатоки заболеваний деревьев – бьют тревогу: этим летом хвоя у деревьев осыпается буквально на глазах. Ученые предполагают возможное участие эпидемии в этом процессе, хотя первоначально предполагали, что всему виной погода с ее резкими скачками температуры и влажности. Чтобы развеять сомнения, необходимо провести соответствующие анализы. Вот только средств на регулярное отслеживание состояния деревьев в бюджете не предусмотрено.

По словам ученых, если заболевание уже стало заметно, то есть много рисков, что принимать какие-либо меры уже поздно. Деревья болеют гораздо реже, чем люди, но их болезни протекают тяжелее. Поэтому при таких видимых симптомах, как осыпающаяся хвоя, нужны уже только экстренные меры. С лиственными деревьями в этом плане проще

За зеленые насаждения в Тюмени отвечают управы или частники. Вылечить деревья будет непросто, ведь споры вредителей с ветром легко могут вернуться на уже здоровые хвойные. Сейчас специалисты разрабатывают комплекс мер по спасению хвойного зеленого фонда. В настоящее время создается карта с обозначенными на ней хвойными и перенимается актуальный опыт столичных городов, где уже сталкивались с подобными проблемами.
 
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Общество / Главные новости
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 00:00
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