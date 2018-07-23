Ученые обеспокоены тем, что в Тюмени у хвойных осыпаются иголки

Тюменские фитопатологии – знатоки заболеваний деревьев – бьют тревогу: этим летом хвоя у деревьев осыпается буквально на глазах. Ученые предполагают возможное участие эпидемии в этом процессе, хотя первоначально предполагали, что всему виной погода с ее резкими скачками температуры и влажности. Чтобы развеять сомнения, необходимо провести соответствующие анализы. Вот только средств на регулярное отслеживание состояния деревьев в бюджете не предусмотрено.По словам ученых, если заболевание уже стало заметно, то есть много рисков, что принимать какие-либо меры уже поздно. Деревья болеют гораздо реже, чем люди, но их болезни протекают тяжелее. Поэтому при таких видимых симптомах, как осыпающаяся хвоя, нужны уже только экстренные меры. С лиственными деревьями в этом плане прощеЗа зеленые насаждения в Тюмени отвечают управы или частники. Вылечить деревья будет непросто, ведь споры вредителей с ветром легко могут вернуться на уже здоровые хвойные. Сейчас специалисты разрабатывают комплекс мер по спасению хвойного зеленого фонда. В настоящее время создается карта с обозначенными на ней хвойными и перенимается актуальный опыт столичных городов, где уже сталкивались с подобными проблемами.