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Участник “Битвы экстрасенсов” Мехди рассказал журналистам о древних телепатах из Краснодарского края

Мехди совершил путешествие по Краснодарскому краю, и посетил дольмены. Участник “Битвы экстрасенсов” рассказал журналистам о древних телепатах, построивших эти сооружения для своих целей.

Ученые пока не знают, кто мог создать такое чудо, но экстрасенс отметил, что все конструкции имеют различную форму. Они не были предназначены для захоронения или построены внеземными цивилизациями. Останки людей принадлежат поздним эпохам, а также нет доказательств реального присутствия гуманоидов в этих местах.

Участник “Битвы экстрасенсов” Мехди рассказал журналистам о древних телепатах из Краснодарского края


Дольмены возводились на разломах, где есть сильная позитивная энергия. С их помощью предки могли общаться друг с другом на далеких расстояниях. Также они жили 15000 лет назад и имели высокий рост, о чем красноречиво говорят входы в каменные артефакты.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:30
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