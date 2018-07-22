АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые признали реальное существование порталов в иные измерения после нахождения их на нашей планете
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

В Porsche трудятся над спорткаром, «которого никогда не было»

Немецким премиальным брендом Porsche, подконтрольным концерну Volkswagen, в сети обнародован тизер, на котором представили классический «золотой» спорткар. В его основу положили архитектуру Porsche 911. Имеются данные, что такого спорткара никогда еще не было.

В Porsche трудятся над спорткаром, «которого никогда не было»


Представители пресс-центра сообщают касательно разработки нового проекта. Речь идёт об уникальном авто, выпущенном в единственном экземпляре. В свою очередь эксклюзивная модель будет иметь классический стиль автобренда, а также название Project Gold. Публичную премьеру уникального авто назначили на 24 августа этого года. Машину еще пока разрабатывают. Данный проект посвятят 70-летнему юбилею известной немецкой компании. Версия Porsche 911 внешне ляжет в основу новой версии. Интерьер авто полностью переработают.



По словам представителей компании, поклонников марки поэтапно будут знакомить с новой разработкой. Также время от времени продемонстрируют отдельные компоненты архитектуры, а также дизайнерские решения.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 23:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обеспокоены тем, что в Тюмени у хвойных
В Porsche трудятся над спорткаром, «которого
Участник “Битвы экстрасенсов” Мехди рассказал
Стала известна стоимость нового автомобиля
Анжелика Варум рассказала о жизни Леонида Агутина
Объявлен конкурс на лучшее название для ровера
Магнитные нанодиски смогут улучшить качество
Анастасия Волочкова удивила поклонников новой
Светлана Лобода решила беречь себя от работы и
Эксперты назвали три лучших бюджетных смартфона
Американка несколько раз была похищена
Samsung готовит устройство для зарядки двух
Дмитрий Нагиев получил огромный гонорар за роль
Эксперты назвали самые полезные гаджеты для
Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных
Фрагмент хвоста динозавра найден при раскопках в
Стал известен главный враг Венома в будущем
Медики рассказали, почему люди уходят в запои
Xiaomi Mi Max 3 появился на AnTuTu
Наследник Елены Ваенги Иван записал
Модель Мария Лиман во время интервью рассказала
Ученые открыли новый объект после изучения
Лолита Милявская поразила поклонников страстным
В Эфиопии сотрудники органов арестовали местного
Специалисты разработали стратегию на случай
Жители Луизианы шокированы нападением койотов на
Елизавета II запретила Меган Маркл комментировать
Эксперты составили ТОП-3 доступных авто, по
Двоих украинцев осудили на 360 лет колонии в
Американский водитель запечатлел на камеру полет
Просмотреть все новости