В Porsche трудятся над спорткаром, «которого никогда не было»

Представители пресс-центра сообщают касательно разработки нового проекта. Речь идёт об уникальном авто, выпущенном в единственном экземпляре. В свою очередь эксклюзивная модель будет иметь классический стиль автобренда, а также название Project Gold. Публичную премьеру уникального авто назначили на 24 августа этого года. Машину еще пока разрабатывают. Данный проект посвятят 70-летнему юбилею известной немецкой компании. Версия Porsche 911 внешне ляжет в основу новой версии. Интерьер авто полностью переработают.По словам представителей компании, поклонников марки поэтапно будут знакомить с новой разработкой. Также время от времени продемонстрируют отдельные компоненты архитектуры, а также дизайнерские решения.