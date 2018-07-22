Стала известна стоимость нового автомобиля Hyundai Solaris

В салоне у авто появилось шесть подушек безопасности, климат-контроль, качественная аудиосистема и рулевое колесо с большим количеством опций. За отдельную плату покупателю установят систему подогрева сидений, рулевого колеса и боковых зеркал. Кроме этого внутри установлена мультимедийная система с 5-дюймовым экраном. Еще стоит выделить камеру заднего вида.Самая дорогая версия получила крышу с панорамным люком и электроприводом, 7-дюймовый тачскин, 17-дюймовые диски и технологию предупреждения столкновения.Под капотом работает бензиновый 1,4-литровый двигатель с мощностью 100 лошадиных сил. Для любителей дизельных моторов в доступе имеется 1,6-литровая модификация с мощностью 136 л.с.