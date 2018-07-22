Стала известна стоимость нового автомобиля Hyundai Solaris
Стало известно, какой ценник повесили на новую модель Hyundai Solaris. Сообщается, что минимальная цена на седан для российского рынка составляет 673 тысяч рублей. Стандартная версия хэтчбека обойдется в 826 тысяч рублей.
В салоне у авто появилось шесть подушек безопасности, климат-контроль, качественная аудиосистема и рулевое колесо с большим количеством опций. За отдельную плату покупателю установят систему подогрева сидений, рулевого колеса и боковых зеркал. Кроме этого внутри установлена мультимедийная система с 5-дюймовым экраном. Еще стоит выделить камеру заднего вида.
Самая дорогая версия получила крышу с панорамным люком и электроприводом, 7-дюймовый тачскин, 17-дюймовые диски и технологию предупреждения столкновения.
Под капотом работает бензиновый 1,4-литровый двигатель с мощностью 100 лошадиных сил. Для любителей дизельных моторов в доступе имеется 1,6-литровая модификация с мощностью 136 л.с.
В салоне у авто появилось шесть подушек безопасности, климат-контроль, качественная аудиосистема и рулевое колесо с большим количеством опций. За отдельную плату покупателю установят систему подогрева сидений, рулевого колеса и боковых зеркал. Кроме этого внутри установлена мультимедийная система с 5-дюймовым экраном. Еще стоит выделить камеру заднего вида.
Самая дорогая версия получила крышу с панорамным люком и электроприводом, 7-дюймовый тачскин, 17-дюймовые диски и технологию предупреждения столкновения.
Под капотом работает бензиновый 1,4-литровый двигатель с мощностью 100 лошадиных сил. Для любителей дизельных моторов в доступе имеется 1,6-литровая модификация с мощностью 136 л.с.
Авто
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:15