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Магнитные нанодиски смогут улучшить качество проведения анализов МРТ

Российские ученые, совместно с зарубежными коллегами, создали особый наноматериал, используя мельчайшие дозы которого, можно резко повысить четкость и резкость МРТ, а так же многих других, связанных с визуализации тела человека магнитных способов. Результаты работы специалистов опубликованы в Nanoscale.

Как объяснили ученые, работа магнитно-резонансного томографа основана на действии эффектов ядерно-магнитных резонансов. В ходе проведения томографии, участки мозга или других органов человека облучаются посредством радиоволн, под действием мощного постоянного магнита. В результате, начинают «вибрировать» ткани тела, под действием ядер водорода и некоторых других атомов, при этом излучаются или поглощаются волны определенной частоты.
Магнитные нанодиски смогут улучшить качество проведения анализов МРТ


Как рассказали российские ученые, восемь лет назад американские коллеги определили, что наночастицами микроскопических кусочков железа, подобных никелю или других металлов, по форме похожих на диски, способны на сильное взаимодействие с магнитными полями.

В результате последующих опытах на лабораторных мышах выяснилось, что подобные мелкие диски отлично работают при введении внутрь живых организмов, при этом они выводятся постепенно из их организма через печень или другие органы, которые связаны с очисткой крови и выделением отходов жизнедеятельности.

Так же отмечено, что для разных органов, отличалась и сила реакции дисков на поступление магнитных полей. Данный факт отлично подходит для поиска опухолей и борьбе с ними. Ученые уверены, что подобным наночастицам скоро найдется применение в медицине и фармацевтике, после проведения всех необходимых проверок, связанных с безопасностью для людей и животных.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:30
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