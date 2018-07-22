Объявлен конкурс на лучшее название для ровера российско-европейской миссии ExoMars

Сообщается, что сбор предложений с названием будет открыт до 10 октября включительно. По условиям конкурса, в названии может быть более одного или двух слов. Также есть возможность указать аббревиатуру, только придумать нужно новый вариант и не использовать какие-либо идеи из предыдущих миссий.Победителя конкурса определит комиссия от Британского космического агентства.Ранее специалисты миссии не знали, в каком районе лучше высадить марсоход. Уже сейчас у представителей ЕКА есть некоторые варианты с посадкой ровера. Ожидается, что аппарат может приземлиться в плато Оксия, либо в области Долины Мавра.