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Объявлен конкурс на лучшее название для ровера российско-европейской миссии ExoMars

Британское космическое агентство сообщило о начале конкурса, в рамках которого будет выбираться имя для марсохода будущей российско-европейской миссии ExoMars. Отмечается, что подать заявку со своим вариантом названия может каждый человек, который является гражданином страны, относящейся к ЕКА. Также известно, что победитель конкурса сможет побывать на предприятии концерна Airbus, где инженеры занимаются созданием марсохода.

Объявлен конкурс на лучшее название для ровера российско-европейской миссии ExoMars


Сообщается, что сбор предложений с названием будет открыт до 10 октября включительно. По условиям конкурса, в названии может быть более одного или двух слов. Также есть возможность указать аббревиатуру, только придумать нужно новый вариант и не использовать какие-либо идеи из предыдущих миссий.

Победителя конкурса определит комиссия от Британского космического агентства.

Ранее специалисты миссии не знали, в каком районе лучше высадить марсоход. Уже сейчас у представителей ЕКА есть некоторые варианты с посадкой ровера. Ожидается, что аппарат может приземлиться в плато Оксия, либо в области Долины Мавра.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:45
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