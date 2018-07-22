Анастасия Волочкова удивила поклонников новой позой на мосту
Балерина продолжает публиковать в Instagram новые фото, несмотря на критику со стороны недоброжелателей. Сейчас Анастасия Волочкова удивила поклонников новой позой на мосту.
Звезда продолжает наслаждаться отдыхом на турецком курорте, позируя перед камерой по дороге на пляж. Она решила поднять одну ногу и положить ее на перила, но при этом отлично выглядела в летнем наряде. Подписчики были приятно поражены столь значительными изменениями в образе Анастасии Волочковой.
Несмотря на закрытый чат, пользователи сетей нашли возможность оставить свои комментарии, отметив, что рады видеть знаменитость одетой и без шпагата. Завистники попробовали нелестно отозваться о сюжете, но потом были вынуждены признать свое поражение.
Звезда продолжает наслаждаться отдыхом на турецком курорте, позируя перед камерой по дороге на пляж. Она решила поднять одну ногу и положить ее на перила, но при этом отлично выглядела в летнем наряде. Подписчики были приятно поражены столь значительными изменениями в образе Анастасии Волочковой.
Несмотря на закрытый чат, пользователи сетей нашли возможность оставить свои комментарии, отметив, что рады видеть знаменитость одетой и без шпагата. Завистники попробовали нелестно отозваться о сюжете, но потом были вынуждены признать свое поражение.