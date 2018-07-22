АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые признали реальное существование порталов в иные измерения после нахождения их на нашей планете
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Светлана Лобода решила беречь себя от работы и заниматься детьми

Поклонники певицы были обрадованы, заметив новый пост в Instagram. Светлана Лобода решила беречь себя от работы и заниматься детьми.

Подписчики всегда считали, что у матерей срабатывает инстинкт самосохранения, так что позитивно восприняли такую информацию. Звезда не собирается отказываться от выступлений без чрезмерной нагрузки. Светлана Лобода подчеркнула, что мать детям не сможет заменить никто, так что нужно сохранять здоровье.

Светлана Лобода решила беречь себя от работы и заниматься детьми


Пользователи сетей поддержали мнение артистки, а многие люди написали, что тоже осознали истину, когда уже имели много недугов. Они были рады, что знаменитость будет чаще видеть своего малыша, не пропустив самые важные моменты в его жизни.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Магнитные нанодиски смогут улучшить качество
Анастасия Волочкова удивила поклонников новой
Светлана Лобода решила беречь себя от работы и
Эксперты назвали три лучших бюджетных смартфона
Американка несколько раз была похищена
Samsung готовит устройство для зарядки двух
Дмитрий Нагиев получил огромный гонорар за роль
Эксперты назвали самые полезные гаджеты для
Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных
Фрагмент хвоста динозавра найден при раскопках в
Стал известен главный враг Венома в будущем
Медики рассказали, почему люди уходят в запои
Xiaomi Mi Max 3 появился на AnTuTu
Наследник Елены Ваенги Иван записал
Модель Мария Лиман во время интервью рассказала
Ученые открыли новый объект после изучения
Лолита Милявская поразила поклонников страстным
В Эфиопии сотрудники органов арестовали местного
Специалисты разработали стратегию на случай
Жители Луизианы шокированы нападением койотов на
Елизавета II запретила Меган Маркл комментировать
Эксперты составили ТОП-3 доступных авто, по
Двоих украинцев осудили на 360 лет колонии в
Американский водитель запечатлел на камеру полет
Призрак из Лувра был запечатлен туристами во
Слова Порошенко о победе Усика назвали идиотизмом
В Австралии будут стрелять солью в облака ради
Дима Билан восхитил поклонников эффективным
Владельцы собак неправильно ведут себя после
Агата Муцениеце снова набрала вес после
Просмотреть все новости