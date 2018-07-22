Светлана Лобода решила беречь себя от работы и заниматься детьми

Подписчики всегда считали, что у матерей срабатывает инстинкт самосохранения, так что позитивно восприняли такую информацию. Звезда не собирается отказываться от выступлений без чрезмерной нагрузки. Светлана Лобода подчеркнула, что мать детям не сможет заменить никто, так что нужно сохранять здоровье.Пользователи сетей поддержали мнение артистки, а многие люди написали, что тоже осознали истину, когда уже имели много недугов. Они были рады, что знаменитость будет чаще видеть своего малыша, не пропустив самые важные моменты в его жизни.