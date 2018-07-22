Эксперты назвали три лучших бюджетных смартфона бренда CUBOT

Первое место в рейтинге занял CUBOT Magic. Этот смартфон оснащен 5-дюймовым экраном. В аппаратной основе устройства работает процессор MediaTek MTK 6737. Объем памяти составляет 3 и 16 гигабайт соответственно. Также стоит выделить тыльную камеру с двумя датчиками на 13 и 2 Мп и двумя вспышками. Цена составляет 90 долларов.Второе место отдали CUBOT R9. Эта модель получила 5-дюймовый экран, корпус, выполненный из металла, камеры на 13 и 5 мегапикселей, процессор MT6580 и 2/16 Гб памяти. Цена составляет почти 100 долларов.Последним является CUBOT Kingkong с ценником в 100 долларов. Данный смартфон имеет водонепроницаемый и прочный корпус. Он оснащен памятью на 2 и 16 гигабайт и емким аккумулятором на 4400 мАч.