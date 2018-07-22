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Агата Муцениеце снова набрала вес после примирения с Павлом Прилучным

После примирения с Павлом Прилучным Агата Муцениеце снова набрала вес. Актрисе пришлось поправиться ради участия в новом проекте.

Агата Муцениеце снова набрала вес после примирения с Павлом Прилучным


Совсем недавно Агата Муцениеце радовалась, что ей наконец удалось похудеть. Это случилось в период съемок в телешоу "Голос.Дети", когда телезрители критиковали ведущую за излишнюю полноту. Тогда Муцениеце стала придерживаться жестких ограничений в питании и занялась спортом.

Похудеть Агате Муцениеце также "помогло" выяснения отношений с мужем Павлом Прилучным, когда над их семьёй нависла угроза расставания. Её цель была 54 кг и она была почти достигнута.

Агата Муцениеце снова набрала вес после примирения с Павлом Прилучным


Ради роли в новом фильме актриса снова поправилась и её вес достиг 60 кг, но Муцениеце утверждает, что может маскировать лишние килограммы особым фасоном одежды. Также для проекта она сменила причёску на каре и из блондинки превратилась в эффектную рыжеволосую красавицу.

Агата Муцениеце снова набрала вес после примирения с Павлом Прилучным
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Инна Сегодня, 17:06
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