Агата Муцениеце снова набрала вес после примирения с Павлом Прилучным

Совсем недавно Агата Муцениеце радовалась, что ей наконец удалось похудеть. Это случилось в период съемок в телешоу "Голос.Дети", когда телезрители критиковали ведущую за излишнюю полноту. Тогда Муцениеце стала придерживаться жестких ограничений в питании и занялась спортом.Похудеть Агате Муцениеце также "помогло" выяснения отношений с мужем Павлом Прилучным, когда над их семьёй нависла угроза расставания. Её цель была 54 кг и она была почти достигнута.Ради роли в новом фильме актриса снова поправилась и её вес достиг 60 кг, но Муцениеце утверждает, что может маскировать лишние килограммы особым фасоном одежды. Также для проекта она сменила причёску на каре и из блондинки превратилась в эффектную рыжеволосую красавицу.