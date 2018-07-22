Американка несколько раз была похищена пришельцами и рассказала об их экспериментах с детьми

Пока ученые пытаются аргументировать реальное существование внеземных существ и ищут доказательства их присутствия на Земле, многие люди становятся их жертвами. Женщина оказалась на борту летающей тарелки в детстве, после чего несколько раз совершала путешествия с серыми гуманоидами. Она вспомнила информацию после сеансов терапии, а также узнала, что была добровольцем на планете.Американка принимает негативную энергию и потом превращает ее в позитивный аналог. Внеземные существа часто похищают малышей, чтобы потом изменить их тело и сознание. Это позволяет им иметь наблюдателей за людьми, выполняющих команды своих хозяев. Пока пришельцы скрывают свои истинные намерения, над которыми ломают головы исследователи.