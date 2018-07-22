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Эксперты назвали самые полезные гаджеты для летнего уик-энда

Специалисты составили список самых полезных гаджетов и девайсов, которые могли бы пригодиться этим летом. Таким образом, изначально следует позаботиться о том, чтобы взять с собой в поездку смартфон с хорошей камерой. Для этого может подойти Huawei P20 Lite или Samsung Galaxy A6 2018.

Эксперты назвали самые полезные гаджеты для летнего уик-энда


Помимо съемки фото и видео смартфон может пригодиться в навигации или же в поиске необходимой информации. Также пользователь может воспользоваться квадрокоптером, который в современном мире играет роль платформы для съемки видео с воздуха. К примеру, для таких целей подойдет Pilotage Discovery FPV. Он небольшой и позволяет сохранять видео сразу на смартфон.

Любителям экстрима рекомендуется использовать экшн-камеру. Она обладает специальным датчиком, который создает отличные видео даже в движении. Такое устройство как Sony HDR-AS50/BC можно прикрепить к шлему, одежде или чему-то другому и создавать неплохие видеоматериалы даже при плохом освещении.

Конечно же, список не обошелся без портативной батареи и беспроводных наушников.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:00
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