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Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных кроссоверов лета текущего года

Кроссоверы продолжают на отечественном авторынке набирать популярность. Проанализировав рынок эксперты создали ТОП самых популярных кроссоверов лета этого года. Сюда вошли зарубежные и отечественные версии.

Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных кроссоверов лета текущего года


Рейтинг открывает известный корейский кроссовер версии Hyundai Creta. Данное авто за 6 месяцев этого года распродали в количестве 32 224 экземпляра. На втором месте разместилась французская версия Renault Duster. Её российские автолюбители полюбили за надежность, а также невысокую цену. За отчетный период реализации авто составили 21 290 единиц.

Рейтинг замыкает версия KIA Sportage. За первое полугодие данную модель продали в количестве 16 600 экземпляров. В первую пятерку вошли LADA XRAY (16 388 авто), Renault Kaptur (15 589 авто). В свою очередь LADA XRAY характеризуется высокой посадкой, современным внешним оформлением, хорошей управляемостью. Renault Kaptur любят за отличные внедорожные качества.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 20:45
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