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Фрагмент хвоста динозавра найден при раскопках в Кузбассе

Стартовало открытие очередного палеонтологического музея в Кузбассе, на территории деревни Шестаково. Событие сразу было отмечено новой находкой, обнаружен фрагмент останков динозавра, это позвонок из хвоста, принадлежащего гигантскому ящеру - зауроподу.

Вес позвонка почти пять килограммов, что может указывать на то, каким в реальной жизни крупным и тяжелым был живой зауропод. Следует отметить, что подобная находка уже третья, из останков зауроподов в Шестаково, только первая c такими большими размерами.
Фрагмент хвоста динозавра найден при раскопках в Кузбассе


Как рассказали в Кемеровском областном краеведческом музее, зауропод, кость которого была обнаружена, передвигался с помощью четырех лап и питался в основном растениями. По высоте подобные ящеры могли достигать 15 метров. Общая масса тела была примерно 15-35 тонн. Скелет ящеров был очень мощный и удивительно прочный, ведь ему приходилось выдерживать немалую нагрузку весом. Жили зауроподы в стадах, а благодаря наличию длинной шеи дотягивались до верхушек любых деревьев.

Ученые продолжают раскопки у Шестаково. Как предполагают специалисты, здесь есть и другие фрагменты костей гигантского ящера. Найденный 5-ти килограммовый позвонок поместили в музее, где его можно увидеть.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:30
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