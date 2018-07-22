Фрагмент хвоста динозавра найден при раскопках в Кузбассе

Вес позвонка почти пять килограммов, что может указывать на то, каким в реальной жизни крупным и тяжелым был живой зауропод. Следует отметить, что подобная находка уже третья, из останков зауроподов в Шестаково, только первая c такими большими размерами.Как рассказали в Кемеровском областном краеведческом музее, зауропод, кость которого была обнаружена, передвигался с помощью четырех лап и питался в основном растениями. По высоте подобные ящеры могли достигать 15 метров. Общая масса тела была примерно 15-35 тонн. Скелет ящеров был очень мощный и удивительно прочный, ведь ему приходилось выдерживать немалую нагрузку весом. Жили зауроподы в стадах, а благодаря наличию длинной шеи дотягивались до верхушек любых деревьев.Ученые продолжают раскопки у Шестаково. Как предполагают специалисты, здесь есть и другие фрагменты костей гигантского ящера. Найденный 5-ти килограммовый позвонок поместили в музее, где его можно увидеть.