Стал известен главный враг Венома в будущем фильме с Томом Харди
В рамках Comic-Con, который прошел в Сан-Диего, было сказано, кто станет главным врагом Венома и, соответственно, Эдди Брока, в будущем фильме «Веном». Отмечается, что ним будет симбиот по имени Бунт и по совместительству глава фонда «Основа Жизни» доктор Карлтон Дрейк.
Риз Ахмед, который исполнит роль соперника Венома в новом фильме, сказал, что его персонаж займется поисками ответов на вопросы о том, каким в будущем может быть человечество. Так он придет к тому, что станет симбиотом в человеческом обличии, поскольку все его эксперименту будут направлены именно на слияние человека с этим инопланетным живым организмом.
Режиссер картины Рубен Флейшер утверждает, что мир Венома будет большим, поэтому вполне вероятны столкновения и с другими злодеями. Не исключается появление этих злодеев в будущей ленте.
Стоит напомнить, что фильм «Веном» появится на территории России 4 октября.