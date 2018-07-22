Стал известен главный враг Венома в будущем фильме с Томом Харди

Риз Ахмед, который исполнит роль соперника Венома в новом фильме, сказал, что его персонаж займется поисками ответов на вопросы о том, каким в будущем может быть человечество. Так он придет к тому, что станет симбиотом в человеческом обличии, поскольку все его эксперименту будут направлены именно на слияние человека с этим инопланетным живым организмом.Режиссер картины Рубен Флейшер утверждает, что мир Венома будет большим, поэтому вполне вероятны столкновения и с другими злодеями. Не исключается появление этих злодеев в будущей ленте.Стоит напомнить, что фильм «Веном» появится на территории России 4 октября.