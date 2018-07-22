Xiaomi Mi Max 3 появился на AnTuTu

В ходе исследований была оценена память, удобство использования, а также производительность графического и центрального процессора. Известно, что за память Xiaomi Mi Max 3 получил 8805 баллов, а за тест UX, то есть удобство использования, ему начислили 32 744 балла. Что касается процессоров, то здесь было указано 21 313 и 55 879 баллов соответственно.В конечном счете, был сделан вывод, что смартфон вполне сойдет для игр, поскольку производительности системы для этих целей действительно хватит.Стоит отметить, что Xiaomi Mi Max 3 основывается на 6,9-дюймовом дисплее, а также на 14-нанометровом процессоре с восемью ядрами Kryo 260 и частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает контроллер Adreno 509. Объем памяти может составлять 4/6 и 64/128 гигабайт.