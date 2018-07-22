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Xiaomi Mi Max 3 появился на AnTuTu

Представители известного бенчмарка AnTuTu опубликовали результаты смартфона Xiaomi Mi Max 3, которые получились в ходе тестирования мобильного устройства. Отмечается, что девайс заработал 118 741 балл. Таким образом, смартфон смог практически догнать модели телефонов, оснащенных процессором Snapdragon 660.

Xiaomi Mi Max 3 появился на AnTuTu


В ходе исследований была оценена память, удобство использования, а также производительность графического и центрального процессора. Известно, что за память Xiaomi Mi Max 3 получил 8805 баллов, а за тест UX, то есть удобство использования, ему начислили 32 744 балла. Что касается процессоров, то здесь было указано 21 313 и 55 879 баллов соответственно.

В конечном счете, был сделан вывод, что смартфон вполне сойдет для игр, поскольку производительности системы для этих целей действительно хватит.

Стоит отметить, что Xiaomi Mi Max 3 основывается на 6,9-дюймовом дисплее, а также на 14-нанометровом процессоре с восемью ядрами Kryo 260 и частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает контроллер Adreno 509. Объем памяти может составлять 4/6 и 64/128 гигабайт.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:00
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