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Модель Мария Лиман во время интервью рассказала журналистам о своей работе и личной жизни

Победительница конкурса красоты украсила обложку Playboy и занимается общественной деятельностью, имея большое количество поклонников в Instagram. Модель Мария Лиман во время интервью рассказала журналистам о своей работе и личной жизни.

Звезда увлекалась выбранной профессией с детства, но из-за небольшого роста сомневалась в своем решении, хотя принимала участие в конкурсах красоты. Также девушка хотела стать актрисой и стала известной после старта в журнале для мужчин. Модель следит за своей фигурой и является сторонницей здорового питания, а также занимается спортом. Она отказывается от многих предложений агентств, не приносящих пользы, а также снимается в сериалах и порадует фанатов ролью в фильме “С любовью из прошлого”.

Модель Мария Лиман во время интервью рассказала журналистам о своей работе и личной жизни


Мария Лиман хочет продолжить заниматься актерским ремеслом и работать с западными режиссерами, отметив, что другие творческие идеи могут посетить ее после достижения цели. Знаменитость старается не реагировать на выпады хейтеров, блокируя чат, а также позитивно относится к реакции британских СМИ, назвавших девушку самой красивой и сексуальной болельщицей ЧМ. Супруг разорвал на части Playboy, когда впервые увидел там своих избранницу, после чего пара несколько раз разрывала отношения. Сейчас он поддерживает позицию любимой женщины, которая думает о рождении детей в будущем.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:45
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