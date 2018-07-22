Модель Мария Лиман во время интервью рассказала журналистам о своей работе и личной жизни

Звезда увлекалась выбранной профессией с детства, но из-за небольшого роста сомневалась в своем решении, хотя принимала участие в конкурсах красоты. Также девушка хотела стать актрисой и стала известной после старта в журнале для мужчин. Модель следит за своей фигурой и является сторонницей здорового питания, а также занимается спортом. Она отказывается от многих предложений агентств, не приносящих пользы, а также снимается в сериалах и порадует фанатов ролью в фильме “С любовью из прошлого”.Мария Лиман хочет продолжить заниматься актерским ремеслом и работать с западными режиссерами, отметив, что другие творческие идеи могут посетить ее после достижения цели. Знаменитость старается не реагировать на выпады хейтеров, блокируя чат, а также позитивно относится к реакции британских СМИ, назвавших девушку самой красивой и сексуальной болельщицей ЧМ. Супруг разорвал на части Playboy, когда впервые увидел там своих избранницу, после чего пара несколько раз разрывала отношения. Сейчас он поддерживает позицию любимой женщины, которая думает о рождении детей в будущем.