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В Эфиопии сотрудники органов арестовали местного пророка после неудачного оживления трупа

В Эфиопии сотрудники органов арестовали местного пророка после неудачного оживления трупа. Перед такими событиями родственники усопшего человека избили осквернившего могилу мужчину.

Инцидент произошел в городе Галилеи после того, как Гетаявакал Айеле стал рассказывать пострадавшим людям о чудесах Христа. Он предложил им выкопать тело из земли, после чего попытался вернуть его к жизни с помощью своей веры.

В Эфиопии сотрудники органов арестовали местного пророка после неудачного оживления трупа


Во время такого процесса некоторые близкие люди покойника упали в обморок, а другие лица набросились на пророка с кулаками. Законы страны карают виновников любых действий, связанных с мертвецами, так что виновник происшествия, работающий в клинике, находится под стражей.
 
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:15
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