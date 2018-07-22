В Эфиопии сотрудники органов арестовали местного пророка после неудачного оживления трупа

Инцидент произошел в городе Галилеи после того, как Гетаявакал Айеле стал рассказывать пострадавшим людям о чудесах Христа. Он предложил им выкопать тело из земли, после чего попытался вернуть его к жизни с помощью своей веры.Во время такого процесса некоторые близкие люди покойника упали в обморок, а другие лица набросились на пророка с кулаками. Законы страны карают виновников любых действий, связанных с мертвецами, так что виновник происшествия, работающий в клинике, находится под стражей.