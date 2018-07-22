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Жители Луизианы шокированы нападением койотов на кошек и собак

Жители Луизианы шокированы нападением койотов на кошек и собак. Животные терроризируют население города Мэтери, которое боится за свою жизнь.

Люди рассказали журналистам, что хищники раньше жили возле железной дороги, но сейчас стали вести себя агрессивно по отношению к домашним питомцам и их сородичам на улицах. Они часто находят растерзанные тела жертв, а лица, разводящие элитные породы кошек и собак, теряют доходы и клиентов.

Жители Луизианы шокированы нападением койотов на кошек и собак


Койоты стали приближаться к домам американцев, хотя эксперты поспешили успокоить население. Животные не являются угрозой для человека, а также бояться воды и громких криков. Если вожак будет напуган, вся стая быстро покинет территорию города, но еще их нужно изолировать от желанной добычи.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:00
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