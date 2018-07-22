Елизавета II запретила Меган Маркл комментировать скандальную ситуацию с отцом
Британские журналисты узнали, что Елизавета II запретила Меган Маркл комментировать скандальную ситуацию с отцом. Королева не хочет нарушать традиции и провоцировать новые конфликты между родственниками.
Супруга принца Гарри тоже стала частью семьи, так что обязана выполнять все правила. Она не может во время интервью озвучивать вопросы, связанные с поведением мужчины, хотя мечтает уладить конфликтную ситуацию мирным путем.
Меган Маркл не в состоянии изменить неприятную историю и закрыть данный вопрос. Вся информация проходит через дворец, так что герцогиня лишена выхода в сети, чтобы связаться с отцом и попросить его прекратить использовать прессу для своих целей.