Елизавета II запретила Меган Маркл комментировать скандальную ситуацию с отцом

Супруга принца Гарри тоже стала частью семьи, так что обязана выполнять все правила. Она не может во время интервью озвучивать вопросы, связанные с поведением мужчины, хотя мечтает уладить конфликтную ситуацию мирным путем.Меган Маркл не в состоянии изменить неприятную историю и закрыть данный вопрос. Вся информация проходит через дворец, так что герцогиня лишена выхода в сети, чтобы связаться с отцом и попросить его прекратить использовать прессу для своих целей.