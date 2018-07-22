Призрак из Лувра был запечатлен туристами во время прогулки по Парижу

В сюжете видно, что молодые люди находятся возле знаменитого музея, но внезапно перед ними появляется полупрозрачный фантом. Он парит в воздухе, после чего начинает приобретать очертание женщины. Существо из иного мира не показывало себя людям, но зато четко проявилось на фото.Пользователи сетей неоднозначно восприняли такую информацию. Скептики сразу стали говорить о монтаже хорошего качества, а заинтригованные любители мистики попросили авторов подробно рассказать о встрече с привидением.