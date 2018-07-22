Дима Билан восхитил поклонников эффективным будильником для подъема в выходной день
Дима Билан опубликовал в Instagram новое видео, сразу вызвавшее восхищение у поклонников. Певец показал эффективный будильник для подъема в выходной день, назвав его “гелиевым восторгом”.
Исполнитель призвал народ подниматься с кроватей, сидя на диване, и говоря слова бодрым голосом. Затем Дима Билан вдувает в себя содержимое шара, после чего его тембр начинает походить на писк героя мультфильмов.
На такой веселой ноте звезда желает подписчикам доброго утра, а они бурно отреагировали на сюжет, собравший после публикации 36000 лаков. Люди с нетерпением ждут выступления артиста в городах, желая ему творческого вдохновения, а также советуют ему не перегружать себя, помня об усталости кумира после гастролей.
Исполнитель призвал народ подниматься с кроватей, сидя на диване, и говоря слова бодрым голосом. Затем Дима Билан вдувает в себя содержимое шара, после чего его тембр начинает походить на писк героя мультфильмов.
На такой веселой ноте звезда желает подписчикам доброго утра, а они бурно отреагировали на сюжет, собравший после публикации 36000 лаков. Люди с нетерпением ждут выступления артиста в городах, желая ему творческого вдохновения, а также советуют ему не перегружать себя, помня об усталости кумира после гастролей.