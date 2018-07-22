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Дима Билан восхитил поклонников эффективным будильником для подъема в выходной день

Дима Билан опубликовал в Instagram новое видео, сразу вызвавшее восхищение у поклонников. Певец показал эффективный будильник для подъема в выходной день, назвав его “гелиевым восторгом”.

Исполнитель призвал народ подниматься с кроватей, сидя на диване, и говоря слова бодрым голосом. Затем Дима Билан вдувает в себя содержимое шара, после чего его тембр начинает походить на писк героя мультфильмов.

Дима Билан восхитил поклонников эффективным будильником для подъема в выходной день


На такой веселой ноте звезда желает подписчикам доброго утра, а они бурно отреагировали на сюжет, собравший после публикации 36000 лаков. Люди с нетерпением ждут выступления артиста в городах, желая ему творческого вдохновения, а также советуют ему не перегружать себя, помня об усталости кумира после гастролей.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:30
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