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В Австралии будут стрелять солью в облака ради спасения Большого Барьерного рифа

Ученые Австралии предложили новый способ спасения Большого Барьерного рифа. Чтобы замедлить процессы разрушения, обусловленные влиянием глобального потепления, было решено обстреливать облака солью.

В Австралии будут стрелять солью в облака ради спасения Большого Барьерного рифа

Большой барьерный риф представляет собой уникальный природный объект, который давно находится в составе всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо прочего, он привлекает туристов со всего мира, за счет чего происходит активное пополнение местных бюджетов.

В последние годы ученые с тревогой фиксируют, как быстро Большой Барьерный риф разрушается под воздействием повышенных температур воды и атмосферы. Это негативное влияние специалисты решили снизить за счет обстрела облаков солью. Мелкая солевая пыль своей кристаллической структурой должна будет отражать солнечный свет, тем самым предотвращая прямое облучение и снижая температуру.

Среди других способов защиты озвучивалось также создание огромного солнечного экрана, который смог бы снизить температуру окружающей среды и защитить коралловый риф. Этот экран должен быть биоразлагаемым, чтобы не нарушить экологическое равновесие, предлагают ученые.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 17:45
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