В Австралии будут стрелять солью в облака ради спасения Большого Барьерного рифа

Большой барьерный риф представляет собой уникальный природный объект, который давно находится в составе всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо прочего, он привлекает туристов со всего мира, за счет чего происходит активное пополнение местных бюджетов.В последние годы ученые с тревогой фиксируют, как быстро Большой Барьерный риф разрушается под воздействием повышенных температур воды и атмосферы. Это негативное влияние специалисты решили снизить за счет обстрела облаков солью. Мелкая солевая пыль своей кристаллической структурой должна будет отражать солнечный свет, тем самым предотвращая прямое облучение и снижая температуру.Среди других способов защиты озвучивалось также создание огромного солнечного экрана, который смог бы снизить температуру окружающей среды и защитить коралловый риф. Этот экран должен быть биоразлагаемым, чтобы не нарушить экологическое равновесие, предлагают ученые.