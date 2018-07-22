В Австралии будут стрелять солью в облака ради спасения Большого Барьерного рифа
Ученые Австралии предложили новый способ спасения Большого Барьерного рифа. Чтобы замедлить процессы разрушения, обусловленные влиянием глобального потепления, было решено обстреливать облака солью.
Большой барьерный риф представляет собой уникальный природный объект, который давно находится в составе всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо прочего, он привлекает туристов со всего мира, за счет чего происходит активное пополнение местных бюджетов.
В последние годы ученые с тревогой фиксируют, как быстро Большой Барьерный риф разрушается под воздействием повышенных температур воды и атмосферы. Это негативное влияние специалисты решили снизить за счет обстрела облаков солью. Мелкая солевая пыль своей кристаллической структурой должна будет отражать солнечный свет, тем самым предотвращая прямое облучение и снижая температуру.
Среди других способов защиты озвучивалось также создание огромного солнечного экрана, который смог бы снизить температуру окружающей среды и защитить коралловый риф. Этот экран должен быть биоразлагаемым, чтобы не нарушить экологическое равновесие, предлагают ученые.